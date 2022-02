Dobrodelna pustna Sobotna iskrica z več kot 175.000 evrov za otroke v Mozambiku

Ljubljana, 28. februarja - Radio Ognjišče je v sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije v soboto zopet pripravil dobrodelno akcijo pustna Sobotna iskrica, s katero so doslej pomagali pri delu različnih slovenskih misijonarjev. Letos so na predlog misijonarke Zvonke Mikec zbirali sredstva za pomoč otrokom v Mozambiku. Skupaj so zbrali več kot 175.000 evrov pomoči.