S 1. marcem v veljavi pravilnik o ukrepih proti nasilju ljubljanske univerze

Ljubljana, 28. februarja - S 1. marcem bo začel veljati pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju ljubljanske univerze. Pravilnik določa ukrepe, s katerimi univerza ustvarja okolje za spoštovanje dostojanstva vseh oseb ter postopke in ukrepe v primeru njegovega nespoštovanja, so danes sporočili z univerze.