Na Tolminskem našli poškodovano in podhlajeno pogrešano osebo

Most na Soči, 28. februarja - Policisti in drugi sodelujoči v iskalni akciji so v soboto na strmem pobočju na območju Tolminskega našli poškodovano in močno podhlajeno pogrešano osebo, ki je v petek ob 18. uri odšla neznano kam. Osebo so oskrbeli in jo s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.