V Občini Dolenjske Toplice od torka brezplačni prevozi za starejše

Dolenjske Toplice, 28. februarja - V Občini Dolenjske Toplice bodo v torek začeli izvajati brezplačne prevoze za starejše in lažje gibalno ovirane občane. Občina bo dala na voljo lastno vozilo, skrbela bo za njegovo vzdrževanje in gorivo, za šoferje prostovoljce so poskrbeli pri topliškem društvu upokojencev. Naročila prevozov bo prevzemal topliški turistično-informativni center.