Ljubljana, 28. februarja - Tečaji najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi so se dopoldne močno pocenili, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 6,88 odstotka. Najbolj so se pocenile delnice Krke, za 13,32 odstotka. Z njimi je bilo doslej za 2,6 milijona evrov prometa.