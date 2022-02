Gaberšek v dresu Celja Pivovarne Laško do 2026

Celje, 28. februarja - Potem ko je rokometni vratar Gal Gaberšek že na začetku sezone postal del članske ekipe Celja Pivovarne Laško in sklenil prvo pogodbo, je v drugem delu dobil še vidnejšo vlogo v ekipi. Ob tem je pogodbo z začetka sezone podaljšal še za eno leto, do leta 2026, so danes sporočili iz celjskega kluba.