Na SAZU zgroženi ob vojaškem napadu na Ukrajino

Ljubljana, 28. februarja - Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) zgroženo opazujejo in ostro obsojajo ruski napad na Ukrajino, je danes sporočil predsednik SAZU Peter Štih. Svetovno javnost in prebivalce Slovenije pozivajo, da v medsebojnih odnosih gojijo spoštovanje in solidarnost ter odgovorno prispevajo k miru v svetu.