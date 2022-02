Gospodarstvu prek razpisov letos 646,5 milijona evrov

Ljubljana, 28. februarja - Gospodarstvu, ki okreva po pandemiji covida-19, bo letos na voljo 646,5 milijona evrov v obliki javnih razpisov in spodbud. 485 milijonov evrov bo nepovratnih in 161,5 milijona evrov povratnih sredstev. "Okrepiti moramo zagon transformacije in spodbuditi nadaljnjo rast podjetij," je poudaril gospodarski minister Zdravko Počivalšek.