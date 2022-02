Na Gorenjskem pripor zoper osumljenca za nasilje v družini

Kranj, 28. februarja - Gorenjski policisti so ta konec tedna zaključili predkazenski postopek zoper nasilneža, ki ga sumijo, da je dlje časa grdo ravnal s svojci, jih pretepal in jih s svojim ravnanjem spravljal v ponižujoč položaj. Policisti so osumljenca privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.