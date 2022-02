V torek začetek glasovanja za projekte kranjskega participativnega proračuna

Kranj, 28. februarja - Postopki za prvi kranjski participativni proračun se bližajo koncu. Občinska komisija je pregledala vseh 190 prispelih projektnih predlogov in jih za glasovanje izbrala 105, ki ustrezajo vsem pogojem. Glasovanje o njih se bo začelo v torek in bo trajalo do 10. marca, so sporočili iz Mestne občine Kranj.