Ljubljana, 1. marca - Ljubljanski potniški promet(LPP) linijo 16 z današnjim dnem podaljšuje do Trnovega, kjer bo tudi njeno končno oziroma začetno postajališče. Linija bo obratovala ob delovnikih med 5. uro in 22.40, ne bo pa obratovala ob sobotah, nedeljah in praznikih, so sporočili iz LPP.