Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 28. februarja - Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1700 metrov zmerna, druge stopnje, nižje pa majhna, prve stopnje. Nevarna so mesta s sveže napihanim snegom, ki so predvsem na južnih in zahodnih pobočjih, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Previdnost je priporočljiva predvsem v grapah, kjer so lahko večje količine napihanega snega in na prehodih iz debelejše na tanjšo snežno odejo. Manjši do srednje velik snežni plaz se lahko na redkih mestih sproži že pod manjšo obremenitvijo, večinoma pa je zato potrebna velika obremenitev. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tam je nevarnost zdrsa.

Ob koncu tedna je bilo v gorah mrzlo in zelo vetrovno vreme, pojavljale so se tudi snežne zastave. V petek je ob poslabšanju večinoma padlo od 5 do največ 20 centimetrov suhega in zelo rahlega snega, ki ga je okrepljen severovzhodni veter prenašal in gradil nove zamete, opasti in klože. Ničta izoterma je bila čez dan na nadmorski višini okoli 1000 metrov. Ker je bil zrak suh, se snežna odeja nad to višino ni preobražala. Snežna odeja je zaradi vetra močno preoblikovana, posledice vetra pa naraščajo z nadmorsko višino. Vetru zelo izpostavljene lege so spihane skoraj do gole podlage in tudi poledenele. V zatišnih legah je na trši podlagi še vedno do 20 centimetrov suhega snega.

Danes bo sprva pretežno jasno, od sredine dopoldneva dalje pa spremenljivo oblačno, nekateri vrhovi bodo v megli. Le v zahodnem delu Julijskih Alp bo ostalo večinoma sončno. Pihal bo zmeren, v visokogorju tudi močan severni do severovzhodni veter. Veter se bo popoldne krepil. Temperatura na 1500 metrih bo od -10 do -6, na 2500 metrih pa okoli -13 stopinj Celzija. Čez dan se bo še nekoliko ohladilo.

V torek bo precej jasno, nekaj oblakov se bo lahko nabralo predvsem na pobočjih Kamniško Savinjskih Alp ter v hribih Notranjske in Kočevske. Pihal bo šibak do zmeren severovzhodni veter, ki bo popoldne slabel. Temperatura na 1500 metrih bo zgodaj popoldne okoli -6, na 2500 metrih pa okoli -9 stopinj Celzija. Ledišče bo na nadmorski višini okoli 1000 metrov. V sredo bo sprva jasno, čez dan pa bo od zahoda prineslo nekaj visokih oblačnih kopren. Pihal bo večinoma šibak veter severnih smeri. Občutno topleje bo. Temperatura na 1500 metrih bo sredi dneva od -3 do 1, na 2500 metrih pa okoli -6 stopinj Celzija.

Snežne razmere se danes in v torek zaradi mrzlega vremena ne bodo kaj dosti spreminjale. Veter bo nekoliko šibkejši kot ob koncu tedna, a bo vseeno marsikje še prenašal sneg in ga odlagal na južna in zahodna pobočja. V sredo se bo na prisojnih legah že čutil vpliv suhe otoplitve, čez dan se bo na površini nekoliko ojužil, ponoči pa pomrznil. Nevarnost snežnih plazov bo do sredine tedna nad nadmorsko višino okoli 1700 metrov ostala zmerna druge stopnje, nižje pa bo majhna, prve stopnje. Večja previdnost bo potrebna zlasti na področjih z napihanim snegom. Še vedno bo precejšnja nevarnost zdrsa.