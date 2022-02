Vreme: Na zahodu deloma sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno

Pihal bo zmeren severovzhodnik, na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer spet okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 6, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. Ponoči bodo ponekod na vzhodu in jugu rahle padavine. V torek bo delno jasno, nekaj več spremenljive oblačnosti bo na jugovzhodu. Veter bo popoldne slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, v alpskih dolinah do -9, na Primorskem od 0 do 3, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo pretežno jasno, v četrtek pa bo spet nekoliko bolj oblačno. Dnevne temperature bodo nekoliko višje.

Vremenska slika: Naši kraji so na jugovzhodnem obrobju obsežnega območja visokega zračnega tlaka, ki obsega večji del Evrope, od severovzhoda se nam bliža odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka. S severovzhodnimi vetrovi priteka k nam hladen in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas dokaj sončno, drugod se bo od vzhoda zmerno pooblačilo, možna bo kakšna ploha. Burja na severnem Jadranu bo nekoliko oslabela in se v noči na torek spet krepila. V torek bo v sosednjih pokrajinah Hrvaške zmerno do pretežno oblačno s kakšno kapljo dežja, popoldne pa se bo postopno jasnilo. Drugod bo sončno. Pihal bo šibak severovzhodnik, v Kvarnerju zmerna burja.

Biovreme: Danes in v torek bo vremenski vpliv na počutje povečini ugoden.