Primorske novice: Višje sodišče zvišalo kazen za napad na francoskega turista

Koper, 28. februarja - Koprski višji sodniki so v nasprotju z novogoriškim okrožnim sodiščem presodili, da je šlo pri napadu švedskega državljana Alexandra Breclja na francoskega turista sredi Ajdovščine septembra 2019 za poskus uboja in mu zaporno kazen zvišali z dveh let in pol na pet let, danes poročajo Primorske novice. Soba je zdaj pravnomočna.