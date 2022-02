Belorusija pravi, da je pripravljena na pogovore med Rusijo in Ukrajino

Minsk, 28. februarja - Beloruske oblasti so danes sporočile, da so pripravljene na načrtovane pogovore med Rusijo in Ukrajino, čeprav delegaciji še nista prispeli. Prizorišče za pogovore med Rusijo in Ukrajino v Belorusiji je pripravljeno in čakamo na delegaciji, je sporočilo belorusko zunanje ministrstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.