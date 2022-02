Hokejisti Colorada do pete zaporedne zmage

Raleigh, 28. februarja - Hokejisti Colorado Avalanche, najboljše ekipe zahodne konference v severnoameriški ligi NHL, so nanizali še peto zaporedno zmago. V domačem Raleighu so z 2:1 premagali Edmonton Oilers. Teuvo Teravainen je zbral gol in podajo, med strelce se je za gostitelje vpisal še Sebastian Aho.