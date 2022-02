Belorusi so se odločili za jedrsko orožje in ruske sile

Minsk, 28. februarja - Beloruski volivci so se na nedeljskem referendumu o ustavnih reformah odločili, da ima lahko njihova država jedrsko orožje in rusko vojsko na svojem ozemlju, obenem pa so 67-letnemu predsedniku Aleksandru Lukašenku omogočili predsedniški mandat vse do leta 2035, poroča AFP.