Poslovalnice Sberbanke v Sloveniji zaprte, možno le kartično poslovanje

Ljubljana, 28. februarja - Zaradi sankcij, ki so jih v Evropi uvedli proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino, je poslovanje ruske banke Sberbank v Sloveniji omejeno le še na kartično poslovanje. Kot so danes še sporočili iz Banke Slovenije, ostale storitve te banke začasno niso na voljo, poslovalnice so zaprte. Podrobnejša pojasnila bodo na voljo v torek.

Na ravni Evropske centralne banke in enotnega odbora za reševanje so v nedeljo sprejeli odločitev, da bančna skupina Sberbank Europe AG, ki ima hčerinsko banko tudi v Sloveniji, prekine s poslovanjem, so zapisali v sporočilu za javnost Banke Slovenije.

Hkrati je bilo sprejeto tudi prehodno obdobje oziroma kratkotrajni moratorij, v katerem bodo za slovensko hčerinsko banko poiskali hitro in konstruktivno rešitev in na ta način zagotovili nemoteno poslovanje vsem njenim komitentom, so dodali.

"Za komitente slovenske Sberbank banke to pomeni, da se s ponedeljkom zjutraj do srede zjutraj poslovanje banke omeji zgolj na poslovanje s plačilnimi karticami. Ostale storitve začasno ne bodo na voljo, poslovalnice bodo zaprte. V tem času bomo poiskali ustrezen način reševanja banke, ki bo zagotovilo nemoteno poslovanje za vse komitente banke," so zapisali pri Banki Slovenije.

Ob tem so še pojasnili, da je Sberbank edina banka v slovenskem bančnem sistemu, ki ima rusko lastništvo, vse ostale banke pa poslujejo kot običajno.