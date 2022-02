Ukrajinski veleposlanik pri ZN: Doslej ubitih 4300 ruskih vojakov

New York, 27. februarja - Ukrajinski veleposlanik pri ZN Sergij Kislica je danes dejal, da je med rusko invazijo na Ukrajino doslej padlo 4300 ruskih vojakov. Podatkov o žrtvah med ukrajinskimi vojaki za zdaj ni. Ubitih pa je bilo najmanj 210 civilistov, so danes sporočili iz ukrajinskega parlamenta. Ukrajina je na Meddržavnem sodišču v Haagu in Rusijo obtožila genocida.