Sevilla dobila mestni derbi, Barcelona prepričljivo odpravila Athletic

Barcelona, 27. februarja - V današnjih tekmah 26. kroga španske nogometne lige so v Sevilli igrali mestni derbi, z 2:1 ga je dobila Sevilla in se vodilnemu madridskemu Realu približala na šest točk zaostanka. V večerni tekmi je Barcelona s 4:0 premagala Athletic Bilbao in se vrnila na četrto mesto pred Atletico Jana Oblaka.