Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. in 27. 2.)

Ljubljana, 27. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je Slovenija zaradi ruske invazije na Ukrajino zaprla zračni prostor za ruska letala, z enakim povračilnim ukrepom pa je Rusija zatem sankcionirala Slovenijo in baltske države. Poročale so tudi o tem, da je Slovenija evakuirala osebje slovenskega veleposlaništva v Kijevu.