GS ZN danes o Ukrajini, stekla naj bi prva pogajanja

New York/Černobil, 28. februarja - Generalna skupščina ZN bo danes na zasedanju sprejemala resolucijo z obsodbo ruske agresije na Ukrajino, medtem ko naj bi se v bližini Černobila začela prva pogajanja med ukrajinskimi in ruskimi predstavniki. Na izrednem zasedanju se bo na zahtevo Francije sestal tudi Varnostni svet ZN in razpravljal o humanitarni krizi v Ukrajini.