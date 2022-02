V Berlinu več kot 100.000 demonstrantov na solidarnostnem shodu za Ukrajino

Berlin, 27. februarja - V Berlinu se je danes več kot 100.000 ljudi udeležilo shoda v znak solidarnosti z Ukrajino. Številni protestniki so bili oblečeni v modro in rumeno barvo v barvah ukrajinske zastave, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Protesti so odvili tudi po številnih drugih mestih po svetu, skupna točka vseh protestov je bila obsodba ruske invazije.