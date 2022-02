Janša v pogovoru za medije opozoril na pomen obrambe Ukrajine

Ljubljana, 27. februarja - Premier Janez Janša je prepričan, da je obramba Ukrajine pomembna za Slovenijo, Evropo in svet. Če bo Ukrajina zdržala, potem lahko računamo, da ne bo prišlo do eskalacije, temveč do pogajanj, je dejal v danes objavljenem pogovoru za Siol, Nova24 in Planet TV. V nasprotnem primeru lahko po njegovem mnenju pride do učinka domin.