Na dobro obiskani Laufariji v Cerknem obsodba pusta

Cerkno, 27. februarja - Društvo Laufarija Cerkno je po dveh letih premora zaradi epidemije covida-19 danes znova priredilo tradicionalno pustno Laufarijo, kot so si jo zamislili v starih časih in jo oživili v letih 1955 in 1956. Ob lepem vremenu je prireditev v Cerkno privabila množico obiskovalcev iz vse Slovenije, ki so lahko prisluhnili obsodbi pusta.