Vreme: Ponoči se bo razjasnilo, veter bo oslabel

Ljubljana, 27. februarja - Ponoči se bo razjasnilo, severovzhodni veter in burja bosta oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, v alpskih dolinah do -10, na obali malo nad 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo na zahodu deloma sončno, drugod bo spremenljivo, ponekod na vzhodu pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha. Še bo pihal zmeren severovzhodnik, na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer prehodno spet okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: Do večera bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem še lahko dosegali hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro.

Obeti: V noči na torek bodo na vzhodu in jugu možne rahle padavine. V torek bo delno jasno, nekaj več spremenljive oblačnosti bo na vzhodu. Veter bo čez dan slabel. V sredo kaže na delno jasno vreme, čez dan bo nekoliko topleje.

Vremenska slika: Nad delom osrednjega in vzhodnega Sredozemlja je ciklonsko območje, nad srednjo in vzhodno Evropo pa obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam hladen in nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči se bo postopno povsod delno razjasnilo. Burja in severovzhodni veter bosta nekoliko oslabela.

V ponedeljek bo v krajih zahodno od nas dokaj sončno, drugod se bo od vzhoda zmerno pooblačilo, možna bo kakšna ploha. Burja na severnem Jadranu bo nekoliko oslabela in se v noči na torek spet krepila.