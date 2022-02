Izidi nordijske kombinacije v Lahtiju

* Izidi: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 23:45,9 2. Vinzenz Geiger (Nem) + 27,1 3. Johannes Lamparter (Avt) 27,4 4. Franz-Josef Rehrl (Avt) 47,9 5. Johannes Rydzek (Nem) 59,3 6. Joergen Graabak (Nor) 1:00,3 ... - vrstni red v svetovnem pokalu (16): 1. Johannes Lamparter (Avt) 1090 2. Jarl Magnus Riiber (Nor) 983 3. Vinzenz Geiger (Nem) 856 4. Joergen Graabak (Nor) 615 5. Kristjan Ilves (Est) 538 6. Eric Frenzel (Nem) 528 ... 50. Vid Vrhovnik (Slo) 8 ...