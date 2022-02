Izidi slaloma v Garmisch-Partenkirchnu

* Izidi, slalom, moški: 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:52,66 54,64 58,02 2. David Ryding (VBr) 1:53,01 +0,35 55,17 57,84 3. Linus Strasser (Nem) 1:53,13 +0,47 55,03 58,10 4. Lucas Braathen (Nor) 1:53,15 +0,49 55,41 57,74 5. Marco Schwarz (Avt) 1:53,17 +0,51 55,45 57,72 6. Giuliano Razzoli (Ita) 1:53,23 +0,57 54,97 58,26 7. Joaquim Salarich (Špa) 1:53,26 +0,60 54,31 58,95 8. Istok Rodeš (Hrv) 1:53,37 +0,71 54,76 58,61 9. Michael Matt (Avt) 1:53,62 +0,96 54,99 58,63 Alex Vinatzer (Ita) 1:53,62 +0,96 55,10 58,52 ... - ni se uvrstil v finale: 40. Žan Kranjec (Slo) - odstop na prvi progi: Tijan Marovt (Slo) - svetovni pokal, skupno (27/37): 1. Marco Odermatt (Švi) 1200 točk 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 825 3. Matthias Mayer (Avt) 692 4. Henrik Kristoffersen (Nor) 659 5. Beat Feuz (Švi) 579 6. Vincent Kriechmayr (Avt) 564 7. Manuel Feller (Avt) 522 8. Alexis Pinturault (Fra) 449 9. Dominik Paris (Ita) 446 10. Lucas Braathen (Nor) 405 ... 43. Žan Kranjec (Slo) 167 52. Martin Čater (Slo) 136 68. Boštjan Kline (Slo) 83 90. Štefan Hadalin (Slo) 44 92. Miha Hrobat (Slo) 42 ... - slalom (8/10): 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 356 2. Lucas Braathen (Nor) 307 3. Linus Strasser (Nem) 278 4. David Ryding (VBr) 262 5. Manuel Feller (Avt) 261 6. Loic Meillard (Švi) 247 7. Daniel Yule (Švi) 223 8. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) 220 9. Alex Vinatzer (Ita) 209 10. Giuliano Razzoli (Ita) 204 ... 48. Žan Kranjec (Slo) 13