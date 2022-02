Zbiranje humanitarne pomoči za Ukrajino v Ljubljani, Mariboru in na Ptuju

Ljubljana, 27. februarja - V Sloveniji bo mogoče humanitarno pomoč za Ukrajino, za katero je v pismu zaprosila podpredsednica tamkajšnje vlade, pristojna za evropske in evroatlantske integracije, Olha Stefanišina, oddati na za to organiziranih mestih v Ljubljani, Mariboru in na Ptuju, so v imenu organizatorjev sporočili iz Agencije za komunikacijski management Taktik.