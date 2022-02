Slovenske skakalke najboljše tri, diskvalifikacija Bogatajeve

Gradec, 27. februarja - Slovenske smučarske skakalke Nika Križnar, Maja Vtič in Špela Rogelj so bile najboljše v današnjih kvalifikacijah za drugo posamično tekmo v avstrijskem Hinzenbachu. Najboljša med vsemi je bila sicer sobotna zmagovalka in olimpijska prvakinja Urša Bogataj, ki pa jo je žirija tekmovanja diskvalificirala, ker je startala v rdečo luč.