Izidi smuka v Crans Montani

* Izidi, smuk, ženske: 1. Priska Nufer (Švi) 1:29,93 2. Ester Ledecka (Češ) 1:30,04 +0,11 3. Sofia Goggia (Ita) 1:30,16 +0,23 4. Corinne Suter (Švi) 1:30,20 +0,27 5. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:30,24 +0,31 . Stephanie Venier (Avt) 1:30,24 +0,31 7. Federica Brignone (Ita) 1:30,26 +0,33 8. Michelle Gisin (Švi) 1:30,36 +0,43 9. Joana Hählen (Švi) 1:30,39 +0,46 10. Isabella Wright (ZDA) 1:30,48 +0,55 ... 26. Ilka Štuhec (Slo) 1:31,75 +1,82 35. Maruša Ferk Saoini (Slo) 1:32,13 +2,20 ... * Skupni seštevek, ženske (29/37): 1. Petra Vlhova (Slk) 1026 točk Mikaela Shiffrin (ZDA) 1026 3. Sofia Goggia (Ita) 851 4. Federica Brignone (Ita) 822 5. Sara Hector (Šve) 682 6. Corinne Suter (Švi) 646 7. Ragnhild Mowinckel (Nor) 590 8. Ramona Siebenhofer (Avt) 580 9. Michelle Gisin (Švi) 558 10. Elena Curtoni (Ita) 532 ... 25. Ana Bucik (Slo) 279 32. Andreja Slokar (Slo) 237 49. Meta Hrovat (Slo) 131 50. Ilka Štuhec (Slo) 120 63. Tina Robnik (Slo) 79 76. Neja Dvornik (Slo 46 96. Maruša Ferk Saioni (Slo) 24 ... - seštevek smuka, ženske (8/9) 1. Sofia Goggia (Ita) 482 2. Corinne Suter (Švi) 407 3. Ramona Siebenhofer (Avt) 311 4. Ester Ledecka (Češ) 303 5. Mirjam Puchner (Avt) 296 6. Nadia Delago (Ita) 246 7. Breezy Johnson (ZDA) 240 8. Ragnhild Mowinckel (Nor) 234 9. Priska Nufer (Švi) 228 10. Kira Weidle (Nem) 224 ... 21. Ilka Štuhec (Slo) 120 41. Maruša Ferk Saioni (Slo) 8 ...