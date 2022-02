Primorska avtocesta med Kastelcem in Kozino zaradi burje še vedno zaprta

Ljubljana, 27. februarja - Ponekod po Sloveniji piha močnejši veter. Kot opozarja Agencija RS za okolje (Arso), bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem do večera dosegali hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro. Veter težave povzroča tudi v prometu. Primorska avtocesta je med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani zaradi močnega vetra zaprta že od 9. ure zjutraj.