Varnostnik preprečil krajo v skladišču trgovine z električnim blagom v Črnučah

Ljubljana, 27. februarja - Ljubljanski policisti so bili ponoči obveščeni, da so neznani storilci vlomili v skladiščne prostore trgovine z električnim blagom na območju Črnuč in odtujili električne vodnike. Pri tem jih je zalotil varnostnik, ki je prijel enega izmed treh osumljencev in ga zadržal do prihoda policistov. Prav tako so bili v bližini najdeni odtujeni predmeti.