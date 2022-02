Vreme: Na zahodu deloma sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 27. februarja - Danes bo na zahodu deloma sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Precej vetrovno in hladno bo. Možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 7, na Goriškem in ob morju do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo na zahodu deloma sončno, drugod bo spremenljivo, ponekod na vzhodu pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha. Še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer prehodno spet okrepila. Jutranje temperature bodo od -6 do 1, v alpskih dolinah okoli -10, najvišje dnevne od 2 do 6, na zahodu do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: Do poznega večera bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem dosegali hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro.

Obeti: V torek bo pretežno jasno, veter bo čez dan slabel. V sredo kaže na delno jasno vreme, čez dan bo nekoliko topleje.

Vremenska slika: Nad delom osrednjega in vzhodnega Sredozemlja je ciklonsko območje, nad srednjo in vzhodno Evropo pa obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam hladen in nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V krajih južno in vzhodno od nas bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami. Drugod bo povečini sončno. Vetrovno bo in hladno. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, pod Velebitom pa močna burja, ki bo v ponedeljek nekoliko oslabela.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vremenski vpliv na počutje povečini ugoden, le vremensko najbolj občutljivi bodo lahko imeli manjše vremensko pogojene težave.