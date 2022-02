Na Pohorju v soboto zasilno pristalo ultralahko letalo

Slovenj Gradec, 27. februarja - Pri Hudem Kotu v Ribnici na Pohorju je v soboto popoldne strmoglavilo oz. zasilno pristalo ultralahko letalo. Posredovali so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Radlje ob Dravi, ki so zavarovali mesto nesreče in nudili pomoč policistom. Pilot, ki so ga pregledali reševalci Zdravstveno reševalnega centra Koroške, ni bil poškodovan.