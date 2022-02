Kopitarjevi kralji s kar 5:2 odpravili otočane

Los Angeles, 27. februarja - Ekipa Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi NHL vpisala novo prepričljivo zmago. Za peto zmago po vrsti so kralji na domačem ledu dvorane premagali goste z vzhodne obale ZDA, New York Islanders. Pot k novi zmagi je pomagal tlakovati tudi slovenski as Anže kopitar, ki je bil podajalec pri drugem zadetku kraljev.