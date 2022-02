Ob debiju Dragića Brooklyn premagal Milwaukee

Milwaukee, 27. februarja - Slovenski as Goran Dragić je zaigral na prvi tekmi za svoj novi klub v severnoameriški ligi NBA Brooklyn Nets in se takoj veselil velike zmage. Domači košarkarji so namreč s 126:123 premagali prvake lige Milwaukee Bucks. Dragić je na parketu prebil 14:19 minute ter dosegel šest točk, tri skoke in dve podaji.