Rusija za letala iz Slovenije in baltskih držav zaprla zračni prostor

Moskva, 27. februarja - Rusija za letala letalskih družb iz Slovenije, Latvije, Litve in Estonije zapira svoj zračni prostor, vključno s tranzitnimi leti, je v nedeljo sporočila ruska agencija za letalski promet. Gre za povračilen ukrep, potem ko so omenjene države in pred njimi tudi druge po ruski agresiji nad Ukrajino svoje zračni prostor zaprle za ruska letala.