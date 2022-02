Bidnov govor o položaju v državi v času, polnem izzivov

piše dopisnik STA iz New Yorka, Robi Poredoš

Washington, 28. februarja - Ameriški predsednik Joe Biden bo imel v torek v kongresu govor o položaju v državi, ko bo tradicionalno poročal o svojih dosežkih in načrtih. Do tega pa letos prihaja v izjemno zahtevnem obdobju z ruskim napadom na Ukrajino na čelu in visoko stopnjo inflacije v ZDA.