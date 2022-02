Zahodne zaveznice z dogovorom o izključitvi določenih ruskih bank iz sistema Swift

Bruselj, 26. februarja - Zahodne zaveznice, vključno z Evropsko komisijo, so dosegle dogovor o izključitvi določenih ruskih bank iz plačilnega sistema Swift. Ta ukrep bo del novega niza finančnih sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije nad Ukrajino, o katerih so se dogovorile Evropska komisija, Francija, Nemčija, Italija, Velika Britanija, ZDA in Kanada.