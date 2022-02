Na svetu za nacionalno varnost enotno z obsodbo agresije v Ukrajini

Ljubljana, 26. februarja - Udeleženci današnje seje sveta za nacionalno varnost, ki jo je premier Janez Janša sklical zaradi dogajanja v Ukrajini, so se seznanili z aktualnimi razmerami in mednarodnimi odzivi na rusko agresijo. Po srečanju so v kabinetu premierja izpostavili enotnost Slovenije v obsodbi agresije, kar so potrdili tudi drugi udeleženci.