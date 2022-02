Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij za takojšnjo prekinitev agresije v Ukrajini

Ljubljana, 26. februarja - Domoljubne in veteranske organizacije, združene v Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije so z ogorčenjem in zaskrbljenostjo sprejele informacije o agresiji ruske vojske na neodvisno in suvereno Republiko Ukrajino, so zapisali. Podpirajo vsa prizadevanja za takojšnjo prekinitev agresije in umik ruske vojske.