Real tesno premagal Rayo Vallecano

Madrid, 26. februarja - Nogometaši madridskega Reala so v tekmi 26. kroga španskega prvenstva tesno z 1:0 premagali Rayo Vallecano in imajo začasno na prvem mestu spet devet točk naskoka. Njihov mestni tekmec Atletico z vratarjem Janom Oblakom bo igral zvečer proti Celti, prva zasledovalca Sevilla in Betis bosta medsebojni derbi igrala v nedeljo.