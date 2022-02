Slovenci v Lahtiju na ekipni tekmi le za olimpijskimi prvaki

Lahti, 26. februarja - Slovenska četverica je osvojila drugo mesto na ekipni tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalcev v finskem Lahtiju. Po vrsti so skakali Žiga Jelar, Cene Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc ter za 5,5 točke zaostali za olimpijskimi prvaki Avstrijci. Tretje mesto so z zaostankom 29,9 točke osvojili Nemci.