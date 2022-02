Na ulicah po vsem svetu znova podpora Ukrajini in obsodbe Rusije

Tbilisi/London/Rim/Sydney/Tokio, 26. februarja - Ljudje na vseh koncih sveta, od Argentine, Avstralije in Japonske do Italije, Velike Britanije in Gruzije, se zbirajo na ulicah in izražajo podporo Ukrajincem v njihovem boju proti ruski agresiji, poročajo tuje tiskovne agencije.