V Mirovnem inštitutu zgroženi ob vojaškem napadu na Ukrajino, pozivajo k takojšnji prekinitvi napadov

Ljubljana, 26. februarja - V Mirovnem inštitutu zgroženo opazujejo in odločno obsojajo ruski napad na Ukrajino, ki so ga označili za povsem nezakonit in nezaslišan poseg v teritorij druge države. Posledice bodo veliko mrtvih, kršitve pravic, grozi pa tudi zlom mednarodnega reda, opozarjajo. Zato pozivajo k takojšnji prekinitvi napadov in reševanju težav za pogajalsko mizo.