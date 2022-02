Vlada ruskim letalom prepovedala uporabo zračnega prostora

Ljubljana, 26. februarja - Zaradi ruske invazije na Ukrajino je vlada na današnji dopisni seji prepovedala uporabo slovenskega zračnega prostora letalom, ki so registrirana v Rusiji, in operatorjem s sedežem v Rusiji, ki jim je licenco izdal pristojni ruski organ. Sklep začne veljati danes in bo veljal "do prenehanja razlogov" zanj, so sporočili z vlade.