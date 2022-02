Vse več držav za dobavo orožja Ukrajini

London/Bruselj/Koebenhavn, 26. februarja - Velika Britanija in 25 drugih držav so se dogovorile, da Ukrajini ponudijo več humanitarne in tudi vojaške pomoči, vključno z orožjem, je danes v pogovoru za radio BBC sporočil britanski državni sekretar za oborožene sile James Heappey. To so se države dogovorile na virtualni donatorski konferenci za Ukrajino v petek zvečer.