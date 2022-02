Vse več evropskih držav zapira zračni prostor za ruska letala

Tallinn/Riga/Vilnius/Bukarešta/Sofija/Moskva, 26. februarja - Poleg Slovenije tudi vse več drugih evropskih držav svoj zračni prostor zapira za ruska letala. Ta korak so danes napovedale vse tri baltske države in Romunija, v Bolgariji pa je že v veljavi od polnoči. Rusija se je na poteze evropskih držav že odzvala in doslej svoj zračni prostor zaprla za letala iz Bolgarije, Poljske in Češke.