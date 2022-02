V Lendavi bodo topole med Kolodvorsko in Tomšičevo ulico zamenjale japonske češnje

Lendava, 27. februarja - V Lendavi so ob povezovalni enosmerni cesti med Kolodvorsko in Tomšičevo ulico posekali topole, občina pa jih bo nadomestila z japonskimi češnjami. Posek je vznemiril nekatere občane, a so na občini pojasnili, da so bili topoli, ki so jih posadili pred približno dvajsetimi leti, preblizu cestišča.